صور .. بدء الحملة القومية لتجريع المواطنين ضد مرض البلهارسيا بالشرقية

أطلق الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فاعليات الحملة القومية لتجريع المواطنين ضد مرض البلهارسيا بالمحافظة، وذلك من قرية تل محمد بمركز ومدينة الإبراهيمية، والتى بدأت اليوم، ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر الحالى.





وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن الحملة تستهدف تجريع 109121 مواطنًا ضد البلهارسيا، بعدد 280616 قرصًا من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا بالمحافظة، وتتمثل فى 29 بؤرة داخل 5 إدارات صحية بالمحافظة، وهم "كفر صقر، أولاد صقر، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الإبراهيمية"، هذا بالإضافة إلى مكافحة القواقع بالترع "ميكانيكا"، أو عن طريق المبيد "كيميائيا" بهذه البؤر، وذلك بإشراف مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية. وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة للحملة، بعدد 33 فريقًا، تم تدريبهم بشكل جيد، كما تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بجميع البؤر بالمحافظة.

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