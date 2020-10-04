وزارة الصحة تحذر: لمس الكمامة من الخارج يؤدى للإصابة بعدوى كورونا

حذرت وزارة الصحة والسكان من لمس الكمامة من الخارج لمنع انتقال عدوى كورونا، وأنه يجب الاتصال علي رقم 105 حال الرغبة في الاستفسار عن عن أى بيانات أو معلومات تخص المرض.

كشفت وزارة الصحة، عن أهمية الكمامة مؤكدة على أهميتها، وحذرت من الخروج من المنزل دون ارتدائها.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من التهاون فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن أى مواطن تظهر عليه الأعراض عليه التوجه سريعا إلي مستشفيات الفرز أو الحميات أو الصدر للكشف والحصول علي العلاج.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "15335" ورقم الواتساب "01553105105".