القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد

بعث الفريق أول / محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد ، جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد ، الذى حققه رجال القوات المسلحة فى يوم خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها .

لقد كان هذا النصر أعظم إنتصاراً للأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم لوطنهم المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى سيادتنا على أراضينا .

إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر ، ويؤكدون لسيادتكم إستعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه والذود عنه والقضاء على أى محاولات للمساس بأمنه وإستقراره .

وفقكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير ،،

كما بعث الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد .

كما أصدر الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة .