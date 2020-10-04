أمين "العمال العرب": "عمال مصر" ركيزة أساسية ومحورية في العمل العمالي

أكد غسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أن دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثل ركيزة أساسية ومحورية في العمل العمالي العربي والأفريقي والدولي نظرا لما يمتلكه من قدرات وإمكانات كمًا وكيفًا.

جاء ذلك في تصريحات غصن اليوم الأحد تعليقا على قرارات متميزة صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن مصالح وحقوق عمال مصر المشروعة، والاستمرار في النهوض والتطوير، لا سيما الإهتمام بملف التدريب والتثقيف العمالي الذي يمثل أهمية كبيرة في تأهيل العامل كي يواجه التحديات الراهنة داخليا وخارجيا.

وقال أمين "العمال العرب" إن التنظيم العمالي المصري الذي يضم في عضويته ما يقرب من 4 ملايين عضو ويمثل قوة عمل تقترب من الـ30 مليون عامل، لقادر بقوته، ووحدته التي ظهرت في إجتماع مجلس إدارته أمس الجمعة، لأن يلعب دورا جديدًا، ومتواصلا لخدمة القضايا العمالية العربية والأفريقية والدولية، نظرا لما يشغله من مواقع قيادته في منظمات عديدة منها منظمتي العمل العربية والدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية ،والاتحاد العالمي للنقابات.

وذكر "غصن" أن تحديات كثيرة تهدد العمال حول العالم منها الإرهاب والاحتلال وفيروس كورونا، وخلافه، وهو الأمر الذي يضع النقابات العمالية أمام مسؤولية كبيرة للمطالبة بالمزيد من حماية العمال وحقوقها المشروعة، والتمسك بشعار "قوتنا في وحدتنا " مثلما فعل إتحاد عمال مصر أمس.

يشار إلي أن الإتحاد الدولي لنقابات عمال مصر العضو المراقب لدى جامعة الدول العربية ،تأسس في الرابع والعشرين من شهر مارس عام 1956،ويضم في عضويته جميع الاتحادات العمالية العربية، ويمثل ما يقرب من 100 مليون عامل عربي ،ويعتبر شعار "قوتنا في وحدتنا" أهم وأبرز أهدافه.