صور .. وزيرة البيئة تستكمل جولتها : 24 موقعا لتجميع قش الأرز بالغربية

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، خلال جولتها بمحافظة الغربية عددا من مواقع تجميع قش الأرز، للوقوف على سير أعمال فرم وكبس القش بها هذا العام، ومدى استفادة المتعهدين من المعدات التى وفرتها الوزارة لهم، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التى تواجههم وبحث سبل تذليلها.





و تفقدت الوزيرة خلال الزيارة موقع الرجدية لتجميع قش الأرز، وتجميع ما يقرب من 300 طن قش أرز حتى الآن ، بالإضافة إلى موقع أسامة السروجى والذى مازال فى بداية التجميع وجمع 50 طنا، فقد استمعت الوزيرة لتجربة القائمين عليهم وشجعتهم على الاستمرار وجمع كميات أكبر للاستفادة من القش بدلا من حرقه، بما يحقق عائد مادى لهم ويساهم فى الحفاظ على الهواء من التلوث والحد من ظاهرة السحابة السوداء.

وأكدت وزيرة البيئة أن محافظة الغربية بها 24 موقعا لتجميع قش الأرز، جمعت حتى الآن 12835 طن قش، مؤكدة أنها نسبة جيدة مقارنة بما تم حصاده من محصول الأرز بالمحافظة، مما يعكس تعاون المزارعين ووعيهم بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، خاصة فى ظل العائد الاقتصادى الذى يمكن تحقيقه منه.

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