نيفين عاصم : الجامعات الأهلية أحدثت طفرة فى العملية التعليمية

وأوضحت نيفين عاصم، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، اليوم الأحد، أن إنشاء الجامعات الأهلية فى مصر، أحدث طفرة فى العملية التعليمية، فى ظل توجهات الدولة فى هذا الصدد.
وأكدت أن جامعة عين شمس، تمتلك أعضاء هيئة تدريس يتمتعون بخبرات عالية، وهو ما يساعدها فى المنافسة عالميًا، والتعاون مع معظم جامعات العالم.
وانطلق البرنامج التدريبى لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة)، اليوم، بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق أبو المعاطى، المشرف العام على المشروع بوزارة التعليم العالى ونائب رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة سامية عزب، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور نيفين عاصم، مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومدير المشروع.
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