صور.. انطلاق الدورة التدريبية لأطباء مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأطباء مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتى تستمر على مدار 5 أيام، تمهيدًا لافتتاح عيادات للفيروسات بتلك المستشفيات، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائى "UNDP".





يأتى ذلك برئاسة الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبحضور الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، والدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، والتى تضم عددًا من أطباء وزارة الصحة وأساتذة الجامعات من بينهم الدكتور أمجد الذهبى، والدكتور أمين عبدالباقى، والدكتور شريف موسى، والدكتورة عائشة الشرقاوى، والدكتور رمضان زكى، والدكتور حمدى إبراهيم، والدكتور وائل عبدالرازق، والدكتور غريب رمضان، والدكتورة شيماء شوقى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الدورة التدريبية العلمية تهدف إلى بناء قدرات الأطباء وتحديث الأدلة العلمية ببروتوكولات العلاج والفحص للفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل "فيروس سى و بى والإيدز"، بالإضافة إلى التدريب على مهارات التواصل والدعم النفسى للمرضى المصابين بمرض نقص المناعة البشرى الإيدز.

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح 18 عيادة لعلاج الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجارى، وسيتم تقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية بتلك العيادات لمصابى الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.

ولفت إلى أنه تم تجهيز تلك العيادات بجميع التجهيزات الطبية اللازمة من كواشف للفيروسات والأدوية اللازمة، وسيتم صرف العلاج للمصابين داخل تلك العيادات، وذلك للتسهيل على المريض عدم الانتقال لتلقى العلاج خارج المستشفى، مشيرًا إلى أهمية تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى، وتقليل فرص انتشار العدوى بتلك الفيروسات، فى إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأضاف مجاهد، أن الدورة التدريبية تشمل أيضًا التدريب على أساليب مكافحة عدوى الفيروسات، وذلك من خلال محاضرات تفاعلية تستمر طوال أيام التدريب، بالإضافة إلى عقد اختبارات لتقييم قدرات الأطباء.