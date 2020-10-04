قالت الدكتورة هبة شاهين، مستشار رئيس جامعة عين شمس، إن التدريب الذى تم اليوم الأحد فى جامعة عين شمس ركز على نقل الخبرات لقيادات الجامعات الأهلية الجديدة، وهى جامعة الملك سلمان الدولية والعلمين الدولية والجلالة والمنصورة الجديدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار رئيس جامعة عين شمس : التدريب ونقل الخبرات استثمار ناجح فى البشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.