بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 10 أكتوبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

استعرض رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة الترتيبات اللازمة لإقامة معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، خلال الفترة من 10- 15 أكتوبر الجاري، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يضم المعرض هذا العام جناحا لدولة السودان ضيف شرف المعرض لهذا العام، وجناح مدينة كنوز للرخام والجرانيت لتفقد المنتجات ذات الصلة بالأعمال التراثية، وجناح برنامج "كريتيف إيجيبت" لتسويق المنتجات الحرفية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجناح " تجلي " العلامة التجارية لمنتجات سانت كاترين، وجناح مشروع مظلة التنمية الاجتماعية ( مؤسسة اغا خان للخدمات الثقافية)، وجناح مبادرة Go Green لبنك القاهرة.

وأضافت الوزيرة أن المعرض سيضم أيضا جناح المجلس التصديري للحرف اليدوية، ومنطقة "الاون لاين بازار"، وجناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظات ( قنا / سوهاج )، فيما سيشهد تقديم عرض عن جناح مصر باكسبو دبي، فضلا عن وجود عدد من الأجنحة الخاصة ببعض العارضين المتميزين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث، والأنشطة الحرفية.