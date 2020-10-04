على متنها 174 راكبا.. وصول أول رحلة سياحية من مولدوفا إلى مطار شرم الشيخ الدولى.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الأحد، اولى رحلات شركة فلاى وان بعد إستئناف الحركة الجوية إلى شرم الشيخ القادمة من مولدوفا وعلى متنها ١٧٤ راكبا.

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وإستقبال الركاب بالورود وكان في إستقبالهم المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، حيث قام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء اجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة والتباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار .

من المقرر أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، رحلة أسبوعيًا على نفس خط الطيران حتى نهاية شهر أكتوبر.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .