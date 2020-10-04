وزيرة البيئة: تجميع 12 ألف طن قش أرز في الغربية

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها في الغربية بتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، للوقوف على سير أعمال فرم وكبس القش بها هذا العام ومدى استفادة المتعهدين من المعدات التى وفرتها الوزارة لهم، وأيضا مساعدتهم والاستماع للمشاكل التى تواجههم وبحث سبل تذليلها.
وتفقدت خلال الزيارة موقع الرجدية لتجميع قش الأرز والذي قام بتجميع ما يقرب من ٣٠٠ طن قش أرز حتى الآن بالإضافة إلى موقع أسامة السروجي والذى مازال فى بداية التجميع وقد قام بجمع ٥٠ طن، حيث استمعت الوزيرة لتجربة القائمين عليهم وشجعتهم على الاستمرار وجمع كميات أكبر للاستفادة من القش بدلا من حرقه، بما يحقق عائد مادي لهم ويساهم في الحفاظ على الهواء من التلوث والحد من ظاهرة السحابة السوداء.
وأكدت أن محافظة الغربية بها ٢٤ موقعًا لتجميع قش الأرز جمعت حتى الآن ١٢٨٣٥ طن قش مما يعكس تعاون المزارعين ووعيهم بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، خاصة في ظل العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه منه.
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