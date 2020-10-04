الزراعة: جمع وتدوير أكثر من 1.1 مليون طن قش الأرز وتنظيم 844 ندوة إرشادية في 6 محافظات

قامت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والبيئة بتفقد حقول تدوير وجمع قش الارز بمحافظة البحيرة بحضور الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة والدكتور حمدى جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي والدكتورة أميمة صوان مستشار وزيرة البيئة يرافقهم المهندس محمد الزواوي مدير مديرية الزراعة بالبحيرة ، حيث تضمنت الزيارة تفقد مواقع الجمع والكبس والفرم لقش الارز حيث يوجد 23 موقعا في مراكز المحافظة

وفي سياق متصل قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة انه تم جمع وتدوير قش الارز من مساحة 616 ألف و638 فدان على مستوى الجمهورية وبلغت كمية القش مليون و 119 ألف و330 طن ويأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون

بين وزارتي الزراعة والبيئة لجمع وتدوير قش الأرز بمحافظات (الدقهلية – القليوبية – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – البحيرة) والذي يهدف الى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادي للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف عزوز ان عدد مواقع تجميع قش الأرز 526 موقع في 6 محافظات حيث تم كبس 438 ألف و809 طن وتم فرم 211 ألف و170 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 383 ألف و186 فدان.

وأضاف انه تم عمل 339 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوي وكذلك تم انتاج 330 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

مؤكدا انه تم تنفيذ 844 ندوة ارشادية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة لتوعية وارشاد المزارعين بأهمية وضرورة الاستفادة من قش الأرز في انتاج الاسمدة والاعلاف غير التقليدية وكذلك التعريف بمخاطر حرقه وآثاره السلبية على البيئة وكذلك مخاطر حرق المتبقيات الزراعية للمحاصيل الصيفية (الذرة – القطن).