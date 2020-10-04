مصنع 909 الحربي: لدينا الريادة في إنتاج طلمبات المياه وماكينات الطوارئ

كشف المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عن منتجات الشركة من محركات الديزل "تبريد هواء – مياه" المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية.

وأكد "بخيت" أن الشركة متخصصة في إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية، مضيفا أن الشركة رائدة في إنتاج طلمبات المياة وماكينة الطوارئ للإنقاذ السريع لكسح المياه، مشيرًا إلى أن الشركة متخصصة في إنتاج محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى ان الشركة رائدة في إنتاج طلمبات المياة وماكينة الطوارئ للإنقاذ السريع لكسح المياه.

وتابع "ننتج مجففات الذرة لتلبية احتياجات صناعة الأعلاف من التقاوي المحسنة لمحصول الذرة"، وتتميز الإنتاج الحربي بخلاف مهمتها الأساسية لتلبية احتياجات القوات المسلحة الباسلة تساهم شركات الإنتاج الحربى في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بها لإنتاج منتجات مدنية ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، ومن هذه الشركات "حلوان لمحركات الديزل" (مصنع 909 الحربي).

أنشأت الشركة فى عام 1960 وتم افتتاحها عام 1963 بهدف إنتاج محركات الديزل وبناء الوحدات الصناعية التي تدار بمحركات الديزل وتطبيقاتها ، وتضم الشركة وحدتين، الأولى بحلوان وتقع على مساحة (116) ألف متر مربع والثانية بمنطقة شبرا الخيمة وتقع على مساحة (16) ألف متر مربع، ويعد المنتج الرئيسي للشركة هو محركات الديزل (تبريد هواء – مياه) المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية، وتستخدم تلك المحركات في تشغيل مقطورة تجفيف التربة ووحدات شحن البطاريات وخلاطات الخرسانة وأوناش ومعدات الري وطلمبات معالجة مياه الصرف الزراعي ومجففات الذرة ومفارخ الأسماك والماكينات والجرارات الزراعية وغيرها.

تحدث المهندس طارق بخيت رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل لمعرفة المزيد حول الشركة وأنشطتها وأهم منتجاتها المدنية، وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن المحرك الذي يتم إنتاجه بشركة " حلوان لمحركات الديزل" يُستخدم لتوفير القدرة لمختلف الأغراض الصناعية والزراعية ولتوليد الكهرباء، ويتم تصنيع أجزاء المحرك بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات العالمية، كما يتم تصنيع محركات الديزل ذات السرعات العالية مع صغر الحجم وبتصميمات هندسية متميزة وتغطي نطاق قدرات تبدأ من (7.7 - 205 حصان)، وتنقسم محركات الديزل المنتجة بالشركة إلى ثلاث عائلات وهى: محركات عائلة دويتس حلوان (fl511) ذات قدرات (من 7.7 - 29.9 حصان) ، ومحركات عائلة حلوان طراز (115/112م) ذات قدرات (من 24 - 135 حصان) ، وأخيرًا محركات عائلة حلوان طراز (H) ذات قدرات (من 50 - 205 حصان).

وأضاف " بخيت" أن من أهم خصائص المحرك أنه ديزل رباعي الأشواط وحقنه مباشر للوقود وتبريده بالمياه/ الهواء وبه جميع وسائل الحماية وقياس الأداء وإدارته تتم بالكهرباء، والأسطوانات الموجودة به رأسية وعلى خط واحد، ويتم إنتاج (90) جزءا من أجزاء المحرك محليا "صنع فى مصر" بمعدل 75% من حجم المحرك، وفي المرحلة الأخيرة يقوم فني الدهانات المسؤول بتجهيز المحرك حيث يقوم بتنظيفه وغسله من أي معاملات صناعية سابقة ويقوم بغلق جميع المسام التي قد توصل أية سوائل للداخل ثم يتم طلاء الدهان الأخير قبل تسليمه للعميل.

كما أكد "بخيت " أن هناك تعاونا وثيقا مع كل من الشركة البيلاروسية "منسك للمحركات" في مجال تصنيع محركات الديزل وشركة "منسك للجرارات" البيلاروسية في مجال تصنيع الجرارات، مضيفًا أن الشركة تسعى للوصول إلى الريادة في مجال إنتاج محركات الديزل المطابقة للجودة العالمية منذ نشأتها، مع فتح أسواق جديدة ومشاركة الشركة في العديد من المشروعات القومية والتنموية التى تتم بالدولة المصرية.

وتابع رئيس مجلس الإدارة أن من أهم المنتجات التي تقوم شركة حلوان لمحركات الديزل بإنتاجها طلمبات رفع المياه، والتي يتم تصنيعها بوحدة شبرا الخيمة، وتتنوع أحجام هذه الطلمبات إلى ستة أحجام مختلفة لتلائم وتناسب جميع احتياجات العملاء، وهى متوفرة في جميع معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي ولدى الوكلاء، مضيفًا أنه تسهيلًا على المواطنين قامت الشركة بالتعاقد مع بنك الائتمان الزراعي لدعم وتقسيط هذه الطلمبات للفلاحين.

ونوه رئيس مجلس إدارة الشركة على وجود تعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة، وذلك من منطلق إيمان "وزارة الإنتاج الحربي" بأهمية التكامل مع مختلف المؤسسات والجهات بالدولة، فعلى سبيل المثال قامت شركة حلوان لمحركات الديزل خلال الأعوام الماضية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوريد جرارات زراعية لمحافظة كفر الشيخ وإقامة صوامع زراعية لوحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، وأضاف أنه يتم التعاون مع وزارة الزراعة أيضا لإنشاء عدد (2) مفرخ سمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية - العريش لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، كما يوجد تعاون مشترك لتنفيذ عدد (5) مجففات الذرة.

وفي ديسمبر 2019 تم بنجاح التشغيل التجريبى للمجفف للعينة الأولى لمجفف الذرة التى تقوم الشركة بتصنيعه، وعن أهمية مجفف الذرة قال رئيس مجلس إدارة الشركة أن تجفيف الذرة وخفض نسبة الرطوبة فيها يساهم في القضاء على الفطريات السامة الموجودة بالحبوب التي تعرضها للإصابة بالافلاتوكسنات، كما يساهم تجفيف الذرة في رفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني وذلك بتوفير كميات العلف المناسبة للتغذية طول العام، مما يساهم في الحد من استيراد الذرة من الخارج وتوفير العملات الأجنبية، وقد تم وضع المواصفات الفنية ومتابعة الاستشارات العلمية التخصصية لها بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

كما تم متابعة الاستشارات الهندسية في مجال التصميم والتصنيع للمجفف مع مركز الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية بكلية الهندسة - جامعة القاهرة، ويتكون المجفف الثابت من: (رصيف التفريغ، غرف المجفف، مجموعة السيور الناقلة، كما تم متابعة الاستشارات الهندسية في مجال التصميم والتصنيع للمجفف مع مركز الدراسات العليا والبحوث في العلوم الهندسية بكلية الهندسة - جامعة القاهرة، ويتكون المجفف الثابت من: (رصيف التفريغ، غرف المجفف، مجموعة السيور الناقلة، غرفة المراوح والولاعات، ماكينة التفريط والفرم، حجرة كنترول، ميزان بسكول، سعات تخزينية).

وبالنسبة إلى المشروعات المستقبلية المخطط دخولها حيز التنفيذ قريبًا أوضح" بخيت " أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان لمحركات الديزل ومؤسستي أوكسي هيلث ومودرن سرفيس لتصنيع وحدات متنقلة/ثابتة لتنفيذ مشروع مغاسل السيارات، بهدف تشغيل الشباب والحد من استهلاك المياه، وتعد هذه الطريقة الجديدة صديقة للبيئة وموفرة للمياه، وقد تم تنفيذ العينة الأولي، منوهًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص دومًا على تحقيق التكامل بين شركاتها ووحداتها التابعة، ولذلك تقوم الشركة (مصنع 909 الحربي) بالتعاون مع أحد المصانع الشقيقة وهو مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) في تنفيذ هذا المشروع.

حيث سيقوم مصنع 200 الحربي بتصنيع الترويسكل وستقوم الشركة (مصنع 909 الحربي) بتجهيزه بماكينة ووحدة توليد طاقة وتندة لغسيل السيارات بالبخار عن طريق تحويل ثلاثة لتر مياه إلى بخار، وقد تم اختبار الجهاز ويتم تجهيزه الآن بمصنع الشركة بشبرا الخيمة وسيتم تسليمه لشباب الخريجين بعد تدريبهم عليه عن طريق وزارة الشباب والرياضة، وذلك لغسيل السيارات المجمعة أمام المصالح الحكومية والجراجات مما يساهم في ترشيد استهلاك المياه وكذا تشغيل الشباب.

وأوضح أنه نظرًا لتميز منتجات الشركة فقد حصلت "حلوان لمحركات الديزل" على عدد من شهادات الجودة مثل الأيزو ۱٤۰۰۱ لعام 2015، الأيزو ۹۰۰۱ لعام 2015، شهادة الأيزو 45001 لعام 2018، وشهادة اعتماد من المكتب الوطنى (موام)، وقد تم اعتماد شركة حلوان لمحركات الديزل كوكيل لإحدى الشركات الألمانية في مجال المكونات الكهربائية بدءً من شهر سبتمبر 2019 حتى نهاية عام 2022.

وإلى جانب ذلك تقوم شركة حلوان لمحركات الديزل بإنتاج وحدات توليد الطاقة بقدرات مختلفة (ومنها وحدات توليد الكهرباء المعزولة صوتيًا لاستخدامها في المستشفيات)، قطع غيار محركات الديزل، لوحات التشغيل والتحكم ولوحات نقل الأحمال الأوتوماتيكية، وحدات اللحام بالقوس الكهربائي، مضخات إطفاء الحريق، وحدات ضغط الهواء، مضخات الري بإستخداماتها ومواصفاتها المختلفة والتي تدار بمحركات الديزل، وحدات شفط المياه التي تستخدم في حالة السيول، سبائك كراسي المحاور بأنواعها والتي يتم استخدامها داخل المحركات التي تعمل بالبنزين والديزل ومختلف الماكينات.

كما أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات عملائها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة، كما تحرص على تطوير منتجاتها بإستخدام أحدث التكنولوجيات، وتعمل الشركة وفقًا لخطة تسويقية يتم تحديثها سنويًا لتسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا من خلال معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة على مستوى الجمهورية، كما تشارك في مختلف المعارض المحلية والدولية، وذلك لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة من خلال صناعتها المحلية المتطورة، وأضاف أنه يمكن الاستفسار عن منتجات الشركة المختلفة من خلال الخط الساخن لوزارة الإنتاج الحربي وهو 19827.