القباج تشهد غدًا توقيع أول بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وأكاديمية السويدى الفنية

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي غدا الاثنين، أول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدى الفنية، وذلك لتوفير تمويل للمصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدى الفنية ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذه المبادرة اكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع .
وفي ذات الإطار، تجري الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.
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