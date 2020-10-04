الاتحاد الأوروبى يساهم بـ 200 مليون يورو ببرامج التنمية الريفية بمصر

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، إن الاتحاد أصبح خلال السنوات الماضية شريكًا مهمًا بشكل متزايد فى هذا القطاع، بمساهمة إجمالية تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو للبرامج السابقة والحالية، وأضاف أن أول برنامج زراعى مدعوم من الاتحاد الأوروبى مر على تنفيذه أكثر من 20 عاما.





وأوضح قائلا: "يأتى برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية فى إطار أوسع من الدعم الذى نقدمه للمناطق الريفية ولتطوير الزراعة فى البلاد فى مصر".

من جانبه، أشار جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى مصر، إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية يهدف إلى تعزيز قدرات الجمعيات الريفية، لكل من المزارعين وغير المزارعين على حد سواء، من حيث الإدارة المستدامة للموارد المحلية واستكشاف حلول مبتكرة لزيادة الدخل.

وأضاف: "يسعى البرنامج لتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعيشون فى المناطق الريفية من خلال زيادة الإنتاج الزراعى المستدام عبر إدارة المياه والموارد الطبيعية بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتحسين سبل المعيشة الريفية بتعزيز الأنشطة المدرة للدخل".

واكتسب القائمون على برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية مجموعة واسعة من الخبرات على مدار فترة التنفيذ والتى تشاركوها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، وذلك خلال الفعالية الختامية المقامة اليوم الأحد فى القاهرة تم التخطيط للبرنامج فى البداية ليكون على مدار 5 سنوات، ليتم تمديدها لاحقًا إلى ست سنوات، تم تنفيذ البرنامج من خلال 11 دعوة لتقديم عروض مع منظمات مصرية ودولية، و 14 دعوة لتقديم عطاءات، 4 منها تتعلق مباشرة بإعادة تأهيل البنية التحتية للرى بمحافظتى المنيا والفيوم.

السلطات المصرية الرئيسية فى البرنامج هى: "وزارة التعاون الدولى كمنسق وطنى، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى باعتبارها الوزارة الرئيسية، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة التنمية المحلية، وموّل الاتحاد الأوروبى فى محافظة مطروح فيما يتصل بالبرنامج "مكون إزالة الألغام" الذى نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى".

ويهدف برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية إلى المساهمة فى تطوير المعرفة القائمة على أفضل الممارسات أثناء إعداد المشاريع المستقبلية فى التنمية الريفية.

ففى محافظة مطروح، طوّر المشروع أفضل ممارسات حصاد المياه فى الأراضى الجافة فى المنطقة الساحلية الشمالية الغربية فى مصر، وزاد المشروع أيضًا من قدرة الرعاة على الصمود وعمل على تعزيز المؤشرات الجغرافية.

وفى المنيا والفيوم، أدى المشروع إلى زيادة إنتاجية الأراضى والمياه من خلال إعادة تأهيل شبكة الرى وممارسات إدارة النفايات، وأظهر المشروع أهمية النهج التشاركى حين يتعلق الأمر بتطوير الرى وإدارة النفايات فى الأراضى القديمة، كما أظهر المشروع فى هاتين المحافظتين أيضًا القيمة المضافة المتمثلة فى إدخال تقنيات جديدة مخصصة وجيدة التكيف لمحاصيل البستنة عالية الغلة لأغراض التسويق.