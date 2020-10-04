فيديوجراف.. خطوات تركيب عداد الكهرباء الكودى

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاليًا إلى إحلال العدادات الكودية مسبوقة الدفع بدلاً من العدادات القديمة، من أجل القضاء على الشكاوى المتعلقة بقراءة العدادات وترشيد الاستهلاك.





ونجحت الوزارة فى القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، كما نجحت فى تركيب مليون و800 ألف عداد كودى مسبوق الدفع خلال عام. وأكدت أن هناك أكثر من مليون و400 ألف مواطن فى المناطق العشوائية ينتظرون موافقة مجلس الوزراء لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بدلا من نظام الممارسة.

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