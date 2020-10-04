بدء الحملة القومية لعلاج البلهارسيا ومكافحة القواقع بالشرقية

وقال وكيل وزارة الصحة- فى بيان، اليوم الأحد- إن الحملة تستهدف 109 آلاف و121 مصابًا بالبلهارسيا فى 29 بؤرة بمراكز كفر صقر وأولاد صقر ومنشأة أبوعمر وصان الحجر والإبراهيمية.

وأضاف أنه تم إعداد 33 فريقا متحركا يضم نخبة متميزة من الأطباء والتمريض والفنيين، لتجريع المواطنين بمنازلهم وأماكن تجمعاتهم من سن 6 حتى 65 عامًا باستثناء السيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الفشل الكبدى والكلوى، وذلك وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا لمنع انتشاره ونقل العدوى به.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم توفير 280 ألفًا و616 قرصًا من عقار (الديستوسيد) المعالج للبلهارسيا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مواقع تنفيذ الحملة فى الأماكن ذات النسب المرتفعة بالبلهارسيا، مضيفًا أن الحملة ستستمر حتى يوم 31 أكتوبر الجارى، وأنه تم توعية المواطنين بأهمية تلك الحملة التى تهدف إلى مكافحة البلهارسيا والقواقع.