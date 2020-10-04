الغضبان : المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتح المجال أمام الشباب للاستثمار

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم الأحد، إن المحافظة حققت نجاحًا كبيرًا فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تفتح المجال أمام الشباب للاستثمار وإقامة كيانات صناعية تدعم الاقتصاد المصرى، وتساهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعى بالمحافظة، مشددًا ضرورة دعم تلك المشروعات التى تؤهل الشباب للاستثمار وتحقيق معدلات إنتاجية عالية.





وأوضح المحافظ، خلال تفقده، اليوم، المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة (مجمع 54)، أنه تم التعرف على مراحل العمل والإنتاج ومعدلات الإنتاج والتصدير داخل المصانع المذكورة، حيث يمثل (مجمع 54) جنوب بورسعيد إضافة للكيانات الاقتصادية العملاقة بالمنطقة الصناعية. وأعرب عن سعادته بوجود طلاب التعليم الفنى والذين يواصلون العمل بالمصنع على أعلى درجة من الكفاءة، نتيجة التدريب المستمر لطلاب التعليم الفنى خلال فترة الدراسة.

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