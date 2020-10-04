عاجل.. الإدارية العليا تقضى برفض دعوى تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب

قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد وبإجماع الآراء، بعدم قبول الدعوى المقامة من محام، يطلب فيها إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 سنة 2020 المتضمن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.





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