الثلاثاء.. أجراس كنائس مصر تدق فى الثانية وخمس دقائق احتفالا بنصر أكتوبر

تدق أجراس الكنائس بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثانية وخمس دقائق "ساعة صفر حرب أكتوبر"، لأحياء الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة.





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