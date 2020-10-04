الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 32

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب البيان الذى نشرته الهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما الرياح فمعتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء. ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر 30%.

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