انت الان تتابع تفاصيل خبر مصادر: طرح 125 ألف شقة سكنية جديدة ضمن الإعلان الـ14 بالقاهرة ومعظم المحافظات خلال أيام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت مصادر في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال تصريحات صحفية هامة للوطن، أن الصندوق يستعد لطرح 125 ألف وحدة سكنية من شقق الإسكان خلال أيام من خلال الإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي وفق تعليمات الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي” من أجل توفير وحدات سكنية للمواطنين خلال الفترة القادمة. طرح شقق سكنية جديدة من الإسكان ومن اهم المعلومات عن الإعلان الـ14: أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على طرح 125 ألف وحدة سكنية منها 100 ألف شقة سكنية بالإسكان لمحدودي الدخل و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل كمرحلة أولى من مبادرة الرئيس السيسي لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن. أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي المهندسة مي عبد الحميد انه سوف يتم العرض على مجلس الوزراء من اجل اعتماد الأسعار الجديدة لبيع شقق الإسكان وكذلك حدود الدخل للمواطنين سواء في الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط، وان الوحدات موزعة على القاهرة ومعظم المحافظات. يهمك أيضاً: وافقت الحكومة على طرح عدد 3869 شقة سكنية بالإسكان الاجتماعي بمساحة 75 متر مربع وهى عبارة عن غرفتان وصالة لمحدودي الدخل بـ10 مدن هى: ” السماكين بمحافظة الإسماعيلية، مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وبني مزار بمحافظة المنيا، و(المراغة – المنشأة – جهينة – طما – طهطا – مدينة أخميم الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة بمحافظة قنا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر: طرح 125 ألف شقة سكنية جديدة ضمن الإعلان الـ14 بالقاهرة ومعظم المحافظات خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.