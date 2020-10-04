غدًا .. جامعة عين شمس تقيم احتفالية كبرى لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر 

تنظم جامعة عين شمس غدا الإثنين، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، على مسرح الجامعة فى تمام الساعة السادسة مساءً، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





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