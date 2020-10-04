انتهت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق برئاسة المستشار أحمد عمران، من الفصل فى الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من الكشوف الانتخابية المبدئية والبالغ عددها 68 طعنًا وقضت المحكمة بقول 7 طعون وإحالة طعنين للمفوضين ورفض 59 طعنًا.





وقال رئيس محكمة الزقازيق الإبتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار أسامة الحنفى، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، بأنه سوف يتم غدًا إعلان الكشوف النهائية للمرشحين المقاعد الفردية والذين يمثلون الأحزاب السياسية والمستقلين ويتنافسون فى 8 دوائر للفوز بـ 21 مقعدًا فرديًا. وأضاف أنه سيتم إعلان أسماء القوائم الحزبية التى ستخوض الانتخابات البرلمانية وتضم التحالفات الحزبية، ولفت إلى أن الدائرة الأولى وتضم مركز وأول وثانٍ الزقازيق ومدينة القنايات ومخصص لها 4 مقاعد، والدائرة الثانية وتضم مركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان مخصص لها مقعدان. وأوضح الحنفى أن الدائرة الثالثة وتضم مركزى منيا القمح ومشتول السوق مخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة وتضم مركزى أبو كبير وههيا مخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة وتضم مركزى ديرب نجم الإبراهيمية ومخصص لها مقعدان، والدائرة السادسة وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر مخصص لها 3 مقاعد، والدائرة السابعة وتضم مركزى أبو حماد والقرين مخصص لها مقعدان، والدائرة الثامنة وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر ومدينة الصالحية الجديدة مخصص لها مقعدان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق تقبل 7 طعون لمرشحين مستبعدين وترفض 59 طعنًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.