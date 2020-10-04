وزراء الصناعة والتجارة بمصر والأردن والعراق يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادى

وذكر بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة أن الاجتماع ضم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور طارق الحمورى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالى وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.
وأوضح البيان أنه بعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة، تم التأكيد على أهمية الإسراع فى وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك فى كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجى وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية الى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع -فى البيان- أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتحديد أربعة قطاعات مستهدفة فى المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثى تشمل : الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية وصناعة السيراميك.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزارى موسع قريبا للدول الثلاث يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والرى، التربية والتعليم، الزراعة، الاسكان، الكهرباء، بالإضافة إلى إدارات الجمارك فى الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع والذى يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمنى لمشروعات التعاون التى سيتم الاتفاق عليها.
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