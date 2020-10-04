مرشح المصريين الأحرار بمطروح يلتقى «الزعيرات» لدعمه فى الانتخابات 

عقد سلطان أبو الشيخ الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، ومرشح الدائرة الأولى، لقاءً موسعا مع قبيلة الزعيرات فى الساحة الخاصة به للتشاور ومناقشة الرؤية المشترك لخدمة أبناء المدينة.





جاء ذلك بحضور العمدة عبدالسميع والشيخ فرجانى أبوبكر شيخ الزعيرات وشباب القبيلة، وتناقشا حول احتياجات وإمكانيات الخدمات وأهداف الترشح للبرلمان ليكون هناك تمثيل قوى وصوت لمطروح داخل البرلمان، وتبادل الرؤى حول برنامج المرشح. وأعلن شيخ وعمدة قبيلة الزعيرات وشبابها دعمهم الكامل لابن القبيلة سلطان أبو الشيخ الزعيرى، وأعرب عن شكره وتقديره لعواقل الزعيرات ومحبتهم الجمة والدعم القوى له فى ماراثون الانتخابات البرلمانية، متمنيا أن يكون عن حسن الظن ووفيًا بكل وعوده.

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