عبر دق أجراسها.. الكنيسة الأرثوذكسية تشارك في احتفالات نصر أكتوبر

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشاركتها في احتفالات انتصارات أكتوبر، عبر دق أجراسها فى كافة ربوع مصر، فى ساعة الصفر لبدء حرب أكتوبر المجيدة.
وقالت الكنيسة في بيان اليوم، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام 1973.
يذكر أنه، فى شهداء ومصابي «حادث الروضة» الإرهابى، وتضامنا مع أخوتهم في الوطن المصريين المسلمين، لا سيما أسر الشهداء والمصابين، كما قدمت الكنيسة خالص العزاء لأسر الشهداء، مصلية من أجل شفاء جميع المصابين.
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