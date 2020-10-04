بعد رحيل موسيماني للأهلي .. صن داونز يعين مدربان للفريق

أعلن صن داونز الجنوب أفريقى، اليوم الأحد، عن تعيين الثنائي مانجوبا ورولاني موكوينا، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة، خلفا لبيتسو موسيمانى، الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق، من أجل قيادة فريق الأهلى، وسيكون رأى مانجوبا الحاسم في حال حدوث خلافات مع رولاني موكوينا.

وأكد باتريس موتسيبي، رئيس صن داونز، على مانجوبا و موكوينا، عملا مع الفريق لسنوات عديدة وكانا جزءا من الفريق الفني الذي توج بطلاً لأفريقيا في عام 2016 وفاز أيضًا بالدوري الممتاز وألقاب أخرى في جنوب إفريقيا، وكان مجلس إدارة صن داونز حريصًا بشكل خاص على تعيين مدربين من جنوب إفريقيا والتعبير عن التزامه وثقته في موهبة وقدرات مدربينا المحليين.

أضاف أن، مانجوبا ومكوينا سيركزان والفريق الفني في صن داونز على الدفاع عن الدوري الإنجليزي، والألقاب الأخرى التي فزنا بها خلال ذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسنا.

ورحل موسيمانى، عند تدريب فريق صن داونز، بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق الجنوب أفريقى، حقق خلالهم 15 لقبا، من أجل قيادة الأهلى، خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر.