الحكومة تستجيب لاستغاثات أهالي "شبرا الخيمة" وتطوير شارع "أحمد عرابي"

فى إطار التعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات وشكاوى للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل الاعلام المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الصدد، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، تتعلق بتعدد مشكلات قاطني شارع أحمد عرابي بمنطقة غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وتتلخص الشكوى فى معاناة قاطنى شارع أحمد عرابى بمنطقة غرب شبرا الخيمة، من وجود مواقف سيارات و"توك توك" عشوائية تتسبب في إعاقة المرور، وإحداث زحام على امتداد الشارع، إلى جانب سوء حالة الطريق بالشارع لكونه غير ممهد ووجود تراكمات وتجمعات للقمامة على جانبي الطريق، وهو ما يتسبب في انتشار روائح كريهة، وكذا قيام المقاهي والمحال التجارية بشغل جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتواجد أعمدة إنارة ملقاة على الأرض دون عمل وأخرى قائمة ولا تعمل، فضلًا عن وجود طفح لمياه الصرف الصحي بمحيط الشارع بما يعيق المارة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم على الفور التنسيق مع قيادات محافظة القليوبية لفحص الشكوى، والعمل على إزالة أسبابها، حيث تم التواصل والاجتماع بكل من اللواء مجدي العناني، رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وإسلام رجب، مدير التطوير الحضري والعشوائيات.

وأضاف أن شارع أحمد عرابي يُعد أحد الشوارع ذات الكثافات السكانية العالية، ويمتد بطول يصل لثلاثة كيلومترات، وبه جزء كان يتبع قرية "منطي" بمركز قليوب، وتم ضمه مؤخرا لمدينة شبرا الخيمة، وهو جزء غير ممهد، وكان يعاني من مشاكل الصرف الصحي الى أن تم افتتاح محطة صرف صحي "ام بيومي" في ابريل ٢٠٢٠، وتم عليها ربط خطوط المنطقة.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن أحد أكبر مشكلات الشارع هي عدم رصفه وتخطيطه والذي ترتب عليه وجود فراغات غير مستغلة تتسبب في استغلال المحلات لها وأصحاب السيارات فقد وجه المحافظ بضرورة تطوير هذا الشارع وتخطيطه مروريًا.

وأوضح أنه تم بالفعل اتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الصدد، منها، اعداد مخطط تطوير للشارع جار تنفيذه يتضمن رصفه، وإتاحة أماكن مخصصة كمواقف للسيارات بشكل حضاري وأماكن انتظار للسيارات، كما تم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري بطلب لتطوير هذا الشارع ضمن خطة رصف وتطوير الطرق المحلية التي تتم بالتنسيق بين وزارتى النقل، والتنمية المحلية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، أن محافظ القليوبية وجه بتخصيص مكان بمدينة "الخانكة" كحاضنة سيارات، بحيث يتم رفع كافة السيارات القديمة بالشارع بها، وكذا الاشغالات كبيرة الحجم كالألعاب والملاهي بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع، هذا إلى جانب التوجيه باستمرار حملات ازالة الاشغالات بهذا الشارع وحملات النظافة علاوة على الحملات اليومية للمدينة والحي.

وأضح أنه بالنسبة لمشكلة القمامة، تمت الإشارة إلى أنه تم افتتاح محطة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة، لتعمل كمحطة وسيطة لاستيعاب المخلفات الناتجة عن مدينة شبرا الخيمة علاوة على أن أعمال تطوير الشارع ستعمل على منع وجود الفراغات التي يستخدمها الأهالي في إلقاء المخلفات، كما تم التنسيق مع كافة شركات المرافق لإنهاء مختلف الأعمال التي تخص الشارع سواء مياه، أو كهرباء، أو صرف صحي، أو غاز، وجار العمل عليها حاليًا.

وأكد أنه من المقرر الانتهاء من تلك الاعمال خلال 3 شهور ، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتطوير، كما ستتضمن أعمال تطوير الشارع محل الشكوى أيضًا تركيب أعمدة جديدة، وصيانة الموجود منها بالتزامن مع أعمال التطوير.

وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة المواقف العشوائية بالشارع محل الشكوى، تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير، ستسهم فى تنظيم حركة المرور، وأماكن مواقف السيارات ومواقف "السرفيس"، ومنع الانتظار العشوائي بالشكل الموجود حاليًا.