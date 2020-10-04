بادجي وكهربا وقفشة والشحات في تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي تشكيل الفريق لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه مؤخراً للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي ، حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" وأليو بادجي.

البدلاء: - علي لطفي – مروان محسن – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو ديانج – جيرالدو – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

ورغم أن الاهلي حسم لقب الدورى إلا أن مباراة الليلة تبقى قوية ومهمة للغاية لعدة أسباب، فى مقدمتها أنها تجمع بين الأهلى مُتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة وفريق المقاولون صاحب المرز الرابع برصيد 52 نقطة وينافس ذئاب الجبل على المركز الثانى هذا الموسم رفقة الزمالك والمقالون ويُقدم عروض جيدة للغاية تحت قيادة مدربه الشاب عمد النحاس، كما أن مباراة الليلة يخوضها الأهلى بقيادة جهاز فنى جديد بقيادة الجنوب أفريقى موسيمانى الذى تولّى المهمة رسمياً مؤخراً خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق وتُعد مباراة اليوم أول تجربة للمدرب الجنوب أفريقى فى الدورى المصرى بعدما سبق وحقق نتائج جيدة للغاية مع فريق صن داونز فى جنوب أفريقيا وقارة أفريقيا.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة راغباً فى تقديم عرض قوى أمام فريق عنيد كالمقاولون العرب واذلى يعرف كيف يتفوق أمام الكبار بقيادة عماد النحاس لكن لاعبو الأهلى سيكون أمامهم تحدى كبير من أجل غثبات أنفسهم أمام مدربهم الجديد الذى لا يعرف الكثير عن قدرات اللاعبين حتى الآن.