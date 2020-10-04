فيديو.. لجنة كورونا: تعديل بروتوكول العلاج جاء بناء على دراسات محلية ودولية

وأضاف حسنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، عبر فضائية "DMC"، أن مصر وصلت إلى معدلات عالية من الشفاء، لافتًا إلى أن مصر استطاعت السيطرة على الوباء.

وأوضح أن تعديل البروتوكول جاء بناء على دراسات محلية وعالمية، موجهًا رسالة للمصريين قائلاً: "بنتابع بصفة دورية ما يحدث عشان نبقى جاهزين لو فيه موجة تانية من الفيروس لقدر الله، ولن نسمح بأى احتمالية لن نكون جاهزين لها".

وحذر المواطنين من التهاون فى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.