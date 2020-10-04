بنى سويف : 95 ألف طلب إجمالى التصالح فى مخالفات البناء

وأشار المحافظ، عبر بيان صادر عن المحافظة اليوم، إلى انتظام سير العمل فى منظومة تلقى طلبات التصالح وسداد رسوم الجدية، وأنه تم تقديم 323 طلبا للتصالح اليوم فقط .
يذكر قيام المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالإنتظام فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين، وسط إقبال كبير لسهولة الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة حيث أن باب التقديم مفتوح أمام المواطنين راغبى التصالح مع سداد رسم الجدية، وذلك حتى نهاية المدة الممنوحة من الحكومة بنهاية شهر أكتوبر الجارى.
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