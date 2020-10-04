مستشار الرئيس لشئون الصحة: الجميع تعامل مع أزمة كورونا على قدر كبير...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تناقش مع مسئولى القطاع الطبي بشأن فيروس كورونا، وكان اجتماعاً قوياً، قائلا:" قولت للرئيس ما وصلنا إليه وموقفنا الحالي من أزمة كورونا وطريقة التعامل مع أزمة الفيروس يجب أن يدرس".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد علي، أن الجميع تعامل مع الأزمة على قدر كبير من الاحترافية، مشيراً إلى أن ما تم نشره على لساني بدعوة المواطنين لعدم تناول تطعيم مصل الأنفلونزا عار تماماً من الصحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه اليوم الأحد، بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولي للمنظومة بعد بورسعيد، كما وجه الرئيس بامتلاك قدرة تجميع وتصنيع مشتقات البلازما على أعلى مستوى من المعايير العالمية.

كما وجه بالتوسع في المبادرات الرئاسية الخاصة بصحة المواطنين، والحفاظ على سلامة الطلاب مع بدء العام الدراسي برفع استعدادات مكافحة كورونا.