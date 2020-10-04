وزير السياحة والآثار يبحث التعاون السياحي والمتحفي مع السفير الهولندي

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير Han- Maurits Schaapveld سفير دولة هولندا بالقاهرة، الذي حرص علي مقابلة الوزير للتعرف عليه فور استلامه مهام منصبه كسفيرا لبلاده بالقاهرة.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري ودفع حركة السياحة الوافدة من هولندا إلى مصر.

ورحب الدكتور خالد العناني، بالسفير Han- Maurits Schaapveld، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة في مجال العمل السياحي والأثري.

وأشاد السفير الهولندي بالإجراءات والتدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيدا بنجاح التجربة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بطريقة مهنية وسليمة.

كما تم الحديث عن التعاون بين مصر وهولندا في مجال علم المتاحف وتطوير المواقع الأثرية وذلك في ظل تقوية الشراكات والتعاون بين الدول للعمل معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم الحديث عن مشروع الشراكة القائم بين البلدين في منطقة بني حسن بالمنيا لتطوير الخدمات السياحية بها، حيث تم إعداد كتيبات عن المنطقة ولوحات إرشادية لتعريف السائحين بتاريخ المنطقة والآثار الموجود بها، بالإضافة الي وضع لافتات توضيحية لمسار الزيارة ومنطقة الخدمات بها، هذا بالاضافة الى تنظيم العديد من ورش العمل لمرممي وآثري الوزارة لتدريبهم على كيفية تطوير المواقع الأثرية وعلم المتاحف.