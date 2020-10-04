بروتوكول تعاون بين البنك العقاري المصري العربي ونادي مستشاري النيابة الإدارية لتسويق وحدات مشروع الياقوتة الحمراء بالغردقة

انطلاقًا من ريادة البنك العقارى المصرى العربى كونه أعرق وأقدم البنوك المصرية نشأة وعملا في النشاط العقارى ويضم كوادر خبيرة ومتخصصة في مجال التمويل العقارى على مدار أكثر من 140 عاما ، وانطلاقا من الاستراتيجية التي ينتهجها مجلس إدارة البنك في تعظيم دور التمويل العقارى في البنك والذي يمثل رافدا هاما من روافد أنشطة البنك الى جانب منتجات التجزئة المصرفية وتمويل الشركات.

شهد البنك توقيع بروتوكول تعاون بين البنك العقارى المصرى العربى ممثلًا في مدحت قمر رئيس مجلس الإدارة ونادى مستشارى النيابة الإدارية ممثلًا فى المستشار الدكتور الشافعى محمود صالح سكرتير عام النادى نائبًا عن المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس الإدارة.

ويعد الهدف من توقيع البروتوكول هو تسويق وبيع وحدات مشروع الياقوتة الحمراء بمدينة الغردقة للسادة المستشارين أعضاء نادى النيابة الإدارية وأسرهم بأنظمة سداد متنوعة تناسب الجميع حيث يمكن الشراء نقدًا أو بعد سداد 35% من قيمة الوحدة كمقدم وسداد باقى الثمن على أقساط شهرية حتى 5 سنوات.

يأتي هذا البروتوكول ضمن مجموعة من البروتوكولات التي شرع مجلس إدارة البنك العقارى برئاسة مدحت قمر في توقيعها والتي تعكس توجها جديدا في استراتيجية البنك العقارى المصرى العربى والتي تهدف الى اتباع وسائل وطرق تسويقية جديدة غير تقليدية للوصول الى شرائح جديدة من العملاء تعزز خطط النمو في نتائج أعمال البنك في مختلف المجالات.

وأعرب مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكو، مشيدا بأهمية التعاون المثمر والبناء مع كيان عظيم يمثل هيئة قضائية جليلة نكن لها كل الامتنان والتقدير ممثلا في نادى مستشارى النيابة الإدارية، مشيدا بالجهود الحثيثة لقطاع التمويل العقارى برئاسة ياسر أبوالعينين وفريق عمل قطاع التمويل العقارى لإتمام هذا البروتوكول وكذا في تنفيذ توجهات مجلس الإدارة نحو تعظيم محفظة التمويل العقارى والتي شهدت ارتفاع إجمالي حجم محفظة عملاء التمويل العقاري من 4 الاف عميل بنهاية 2017 الى 8 الاف عميل بنسبة نمو100% وتم منحهم تمويلات جديدة قيمتها 1.5 مليار جنيه ليرتفع بذلك رصيد المحفظة القائم بعد السداد اكثر من مليار جنيه حتى مارس 2020 مقابل 400 مليون جنيه بنهاية 2017 .

كما أعرب المستشار الشافعى محمود صالح سكرتير عام النادى عن تشرفه بلقاء رئيس مجلس إدارة البنك العقارى وأنه بالإنابة عن مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية يسعده التعاون مع البنك العقارى المصرى العربى الذي يعد صرحا مصرفيا يمثل عراقة وأصالة وتفردا بصفة خاصة في مجال التمويل العقارى لتسويق وحدات مشروع الياقوتة الحمراء بالغردقة على أعضاء نادى مستشارى النيابة الإدارية مشيدا بالمهنية والمصداقية والحرفية في مهارات التسويق التي لمسناها من فريق عمل قطاع التمويل العقارى بالبنك.

وجدير بالذكر أن منتجع الياقوتة الحمراء الكائن في الظهير السياحى شمال الاحياء بمدينة الغردقة هو أحد المشروعات المملوكة للشركة الأهلية العقارية للاستثمارات ( أكارات ) احدى شركات البنك العقارى المصرى العربى والبنك الأهلى وهو عبارة عن مجمع سكنى سياحى ومصيفى كامل الإنشاء والتشطيب والمرافق وهو أحد المشروعات المتميزة على ساحل البحر الأحمر فى قلب مدينة الغردقة جوهرة المدن السياحية ، وموقعه العبقرى يجعل منه مكانًا رائعًا للحياة والاستثمار حيث لا تتجاوز المبانى 40% من اجمالى مساحة أرض المشروع ، وهو مجمع سكنى / تجارى قائم بذاته تعانق فيه التصاميم المعمارية الفسيحة حمامات السباحة المحاطة بالمساحات الخضراء وتتوزع حوله الساحات الواسعة ويتكون المشروع من عدد 332 وحدة سكنية وعدد 20 وحدة تجارية تم تصميمها بنماذج متنوعة اذ يمكن الاختيار بين نماذج مختلفة بمساحات تبدأ من 71م2 وتصل إلى 123م2 كاملة التشطيب مع توافر أماكن الترفيه ومحلات التسوق والمطاعم والكافيتريات ومواقف السيارات وقاعات استقبال بكل دور مع تواجد أفراد الحراسة على مدار الساعة لتوافر بيئة آمنة.

حضر مراسم التوقيع عن البنك العقارى المصرى العربى كل من صلاح عبد الغفار المستشار التنفيذي المشرف على قطاع معالجة الديون وقطاع الأصول وقطاع الاستثمار وياسر أبو العينين رئيس قطاع التمويل العقارى وهناء الهلالى المستشار التنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسى، وعن الشركة الاهلية العقارية للاستثمارات (أكارات) رأفت عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة.