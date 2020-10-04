الصحة لـ دوت الخليج: فحص 5 ملايين و226 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إنه تم فحص 5 ملايين و226 ألف مواطن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى تحت شعار "100 مليون صحة".





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