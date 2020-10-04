لميس الحديدى: الشركة المتحدة قدمت الإمكانيات لمنتج إعلامى يحترم المشاهد

واستهلت الحديدى، برنامجها بتوجيه رسالة لجمهورها قائلة: "وحشتونى.. أنا راجعة للشاشات المصرية وكلى شوق، هذه تجربة جديدة فى مشوار صحفى طويل أتمنى أن تنال احترام المشاهد قبل إعجابه".

وتابعت: "أحب أن أوجه كل الشكر لناس معرفهمش فى الحقيقة كانت لما بتقابلنى بيقولولى دائمًا وحشيتنا".

كما وجهت، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكل القائمين عليها قائلة: "كل الشكر لهم، استقبلونى بترحاب كبير وفروا لى كل الإمكانيات لتقديم منتج إعلامى يقدم مضمونًا محترمًا للمشاهدين المصرى والعربى".

وكشفت سر اختيار اسم برنامجها الجديد "كلمة أخيرة" إلى سبب وصفته بالبسيط قائلة: "لأن الرأى الأخير فى أى قضية للمشاهد"، مشيرة إلى أن هدف البرنامج هو تقديم المعلومة والخبر المدقق من مصادره والتحليل للمشاهد.

وتابعت: "عشنا عقود كثيرة وسنوات طويلة ورأينا قضايا ملحة لم يجرؤ أحد على الاقتراب أو مواجهتها لأنها كانت من وجهة نظر السابقين من المحرمات".

وضربت الحديدى، أمثلة كثيرة على ذلك منها الإصلاح الاقتصادى هو النموذج الأكثر إشراقًا فى الصورة الكاملة، خصوصًا مع اقتراب الاحتفال بمرور أربع سنوات على بدايته، ولولاه لما تمكنا من مواجهة أزمة كورونا اقتصاديا.

ولفتت إلى أن قضية الدعم كانت من القضايا الشائكة التى تسببت فى تآكل الموازنة العامة، ولم يقترب منها أحد لسنوات والآن نرى إصلاحًا حقيقيًا، بالإضافة للتعليم الذى لأول مرة نراه بثوبه وتطوره الجديد، وحتى قضية تآكل الأراضى الزراعية والتى تواجه لأول مرة بكل جرأة وشجاعة.

وقالت: "برنامج كلمة أخيرة ينقسم لجزء إخبارى بالساعة الأولى، والساعة الثانية ستكون متنوعة"، مؤكدة أن قضايا المرأة ستتصدر الاهتمام.