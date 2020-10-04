وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين فى 27 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 26 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 27 أكتوبر.

أشار البيان، إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين فى 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 ديسمبر.

أوضح البيان، أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال أكتوبر أيام 7 و11 و12 من الشهر نفسه، وفى نوفمبر وديسمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من كل شهر.

أهاب البيان، بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.