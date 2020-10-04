فيديو.. الباز: رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج ناس خانوا البلد

وأضاف الباز، خلال برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" اليوم الأحد، أن حلقة برنامجه اليوم ستتناول اختراق معسكر الأعداء، مؤكدًا أنهم ينظمون حملات تحريضية مستمرة ضد الدولة، معلقًا: "دى حرب استنزاف تمارس ضد الدولة".
وعلق قائلاً: "هذا المعسكر بلا أخلاق، ودول ناس خانوا البلد ننتظر منهم إيه"، لافتًا إلى أنه سيتم اختراق لقلب جماعة الأجراء فى تركيا والذين وصفهم بالأوباش.
وأكد أنه فى مايو 2018 أجريت فى تركيا انتخابات ما يسمى رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج، والتى شارك فيها أيمن نور وحمزة زوبع وسامى كمال الدين وقطب العربى.
ولفت إلى أن هؤلاء ليسوا إعلاميين أو مصريين، مضيفًا: "دول حصلوا على الجنسية التركية وبيعملوا إعلام ناطق بالعربية.
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