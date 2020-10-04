انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن موعد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 140 لسنة 2020 والمتضمن تحديد موعد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للعاملين بالدولة، حيث تضمن الكتاب الدوري رقم 140 الصادر من وزارة المالية تقسيم العاملين بالدولة بمختلف الوزارات والمصالح والجهات الحكومية على عدد من الأيام وذلك منعاً للتكدس والتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين فى مختلف الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية.

وسوف نسلط الضوء في هذا المقالة ما جاء بالكتاب الدوري رقم 140 لسنة 2020 بشأن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك عن اشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

موعد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020:-

أعلنت وزارة المالية في الكتاب الدوري رقم 140 لسنة 2020 بأنه في إطار جهودها لمنع تفشى وباء كورونا بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة أثناء حصولهم على مرتباتهم عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) فقد تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لجميع العاملين بالدولة وذلك كما يلي:-