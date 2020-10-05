8 ضوابط منظمة للدعاية الانتخابية لمرشحى النواب بالإسكندرية

وحددت المحافظة 8 ضوابط منظمة للدعاية الانتخابية بمختلف دوائر وشوارع المحافظة وهى:
- تقدم المرشح بطلب إلى الحى لوضع لافتات الدعاية الانتخابية موضح به الشوارع التى سيتم بالدعاية فيها والمدة المطلوبة، ويتضمن الطلب "صورة من خطاب الترشيح - صورة الرقم القومى - أصل التوكيل للوكيل - سداد مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين".
- عدم وضع المرشح لافتات فى طريق الكورنيش بأكمله والميادين الواقعة عليه، فيما عدا المرخص منها الصادرة من المركز النموذجى لخدمات المشروعات.
- عدم وضع الإعلانات على النصب التذكارية والتماثيل الموجودة فى الميادين أو الحدائق العامة.
-عدم وضع أى ملصقات على المبانى الحكومية أو التابعة للجهات والهيئات العامة والدواوين ومقار الأحياء.
- عدم وضع اللافتات بالحدائق العامة المخصصة للجمهور.
- عدم وضع اللافتات بعرض الشارع وإنما موازية لاتجاه الشارع على الجوانب.
-السماح بوضع اللافتات فى الشوارع الجانبية.
- عدم استخدام الدعاية بالملصقات وإنما تكون على شكل لافتات من القماش أو البانرات بحيث يسهل إزالتها، وعدم وضع إعلانات على أعمدة الإضاءة.
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