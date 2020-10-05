موجز السوشيال ميديا.. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب ياسمين صبري.. وهاشتاج «عقوبة ساسي فين» يتصدر تويتر

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عقوبة_فرجاني_فين بعد ناديه على الحكم اثناء مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الجنايني و لجنه الانضباط بيوقفوا كهربا بس مينفعش طبعا يقربوا من ساسي بيخافوا من الجعجاع

‎#عقوبه_ساسي_فين" و "‏رغم اختلافنا مع الحكم ومجاملاته ولكنه يظل شخص مصري تمت اهانته من قبل لاعب غير مصري على أرض مصر، لذلك نطلب إصدار العقوبة المستحقة في أسرع وقت ‎#عقوبه_ساسي_فين".

علقت الفنانة ياسمين صبري على دعوى خلع من سيدة تدعى نرمين على طلبات زوجها لها بتقليد ياسمين صبري فؤ حركاتها وملابسها وكلامها وكل شيء.

وكتبت ياسمين صبري معلقه على الواقعة قائلة "‏‎نفسي اشوف نرمين عشان اقولها انها تستاهل الحب والاهتمام حتي يمتلئ قلبها ويفيض وانها تستحق".

علق الكابتن احمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على خلاف احمد حمدي مع فريق الجونه الذي يلعب به حاليا.

وكتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏بمناسبة احمد حمدي هو صاحبي جدًا و لاعيب جامد جدًا كابتن حسام البدري مكانش بيلاعبه و خلص عليه و قاله علشان تلعب لازم تاكل شطة سبحان الله بيحب يساعد المواهب".

شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة مجمعه لضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي خلف دمار هائل في أرجاء المدينة.

وعلقت سيرين عبد النور قائلة "حقكن ما بموت، مطرح ما انتو الحب حقيقي روحكن صافية صلواتكن بريئة صلو للبنان الله يحررو من الشياطين المهيمنين عليه الله يرحمكن ويرحم كل الضحايا #مرفأ_بيروت #انفجار_بيروت #إنفجار_المرفأ #سيرين_عبدالنور ".