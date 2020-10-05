أهم الأخبار.. السيسي لـ الرئيس الكيني: المياه قضية أمن قومي للشعب المصري.. سقوط ليفربول بسباعية أمام أستون فيلا.. وإيقاف مرتضى م...

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها في التقرير التالي :

السيسي لـ الرئيس الكيني: المياه قضية أمن قومي للشعب المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية القصوى لقضية المياه للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومي، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السيسي : حريصون على تقديم مصر لخبرتها التنموية إلى كينيا في مجال المشروعات القومية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس دولة كينيا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

السيسي يستعرض خطوات مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع خبرات أجنبية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 10 أكتوبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الوزراء يتابع استعدادات طرح 1755 وحدة بـ 7 مجمعات صناعية وترتيبات معرض "تراثنا" للعام الجاري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قنبلة كروية.. اللجنة الأولمبية تعلن إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وعدم تمثيل فريقه في الألعاب الرياضية والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة الزمالك طوال المدة وعدم الاعتداد بتوقيعه فيما يخص النادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مهزلة.. مرتضى منصور يعلق على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وحرمانه من مزاولة النشاط الرياضي

وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربع سنوات بالمهزلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

25 قتيلا.. اشتباكات عنيفة بين ميلشيات أردوغان داخل معسكر تدريب في تركيا

قتل 25 من الصوماليين والليبيين في معسكر تدريب بمدينة إسبرطة غرب تركيا، بعد دخول المقاتلين الذين تعمل أنقرة على تدريبهم في اشتباكات عنيفة، وفقا لموقع "صومالي جارديان".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين بعد ٢٤ ساعة من زفافهما بالشرقية

لقي عروسان بقرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية مصرعهما، بعد يوم من زفافهما وجاري تحرير محضر بالواقعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وصلتى رسالة من قطر.. مرتضى منصور:أنا مش قليل الأدب ولساني مش طويل.. فيديو

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن أحمد جلال النائب الوحيد لرئيس القلعة البيضاء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

العربية: المستشار عقيلة صالح يصل القاهرة للقاء مسئول أمريكي

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة وصل منذ قليل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسئول أمريكي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الملك سلمان يصدر مجموعة من القرارات المهمة.. تفاصيل

اضغط هنا. كشفت صحيفة الرياض السعودية عن موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز علي عدد من القرارات ومنها؛ توحيد رموز الطوارئ في الحالات الطارئة والكوارث بين جميع القطاعات الصحية في المملكة، مع إضافة اللون الوردي لحالات اختطاف الأطفال.. للمزيد من التفاصيل

في أول ظهور لموسيماني.. الأهلي يفوز على المقاولون العرب 1-0.. فيديو

انتهت احداث مباراة الأهلي ومنافسه المقاولون العرب بفوز المارد الاحمر بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقتصادية النواب تزف بشرى سارة بشأن أسعار البنزين فى مصر

قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة من أجل تحديد سعر المنتجات.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لدواع أمنية.. إثيوبيا تغلق المجال الجوي فوق سد النهضة

كشفت وسائل إعلامية عن إغلاق إثيوبيا المجال الجوي فوق سد النهضة، وذلك لدواع أمنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد شفائه من سرطان البلعوم.. جمال يوسف: كنت مرعوب ومش بنام ..فيديو

علق الفنان جمال يوسف، على تعافيه من سرطان البلعوم، قائلًا "البركة فى دعائكم، شعبنا طيب أوى، الناس كلها كانت بتطمن عليا وتدعيلى".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مباراة الأهلي والمقاولون.. محمد الشناوي يتعرض لإصابة قوية

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي دون اشتراك مع احد اللاعبين في الفريق المنافس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

توتنهام يكتسح مانشستر يونايتد بسداسية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

اكتسح توتنهام مضيفه مانشستر يونايتد بستة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد " ، ضمن الجولة الـرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير الري الإثيوبي: لولا سد النهضة لدمرت الفيضانات السودان

زعم وزير المياه والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بأنه لولا التعبئة الأولى لـ سد النهضة لكانت كارثة الفيضان في السودان أشد سوءا، وفق لتغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كبير موظفي البيت الأبيض يكشف تفاصيل "التدهور السريع" لصحة ترامب

اضغط هنا. أكد رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، في برنامج "العدالة مع القاضية جينين'' أن حالة الرئيس الأمريكي ترامب تدهورت منذ يوم الجمعة بعد تشخيص إصابته بـ كورونا كوفيد 19.. للمزيد من التفاصيل

إلهام شاهين تعتذر لأقاربها وزملائها الفنانين بسبب فرح شقيقها

علقت الفنانة إلهام شاهين على حضور عدد قليل من عائلتها والفنانين في حفل زفاف شقيقها امير شاهين الذي اقيم امس بأحد الفنادق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رسميا.. انفصال حلا شيحة عن زوجها الكندى

لجأت الفنانة حلا شيحة، إلى مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية اليوم الأحد، للطلاق رسميا من زوجها ستيف مارك الكندى الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.