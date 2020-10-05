عاجل.. أديب تعليقا على تسريبات عبد الله الشريف الجنسية: قطر الليلة مش هتنام

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، الذى يقدمه عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن مايقوم به عبدالله الشريف وأمثاله من الإخوان الهاربين من سرقة اموال القطريين يليق بدولة قطر المستبيحة بحق مصر أى شئ، قائلًا: "اكبش على قد ما تقدر من قطر هما يستاهلوك وأنت تستاهلها".
وكان الإعلامى عمرو أديب ، قد عرض رسائل صوتية من فتاة كانت على علاقة بالإخوانى الهارب عبدالله الشريف.
وقالت الفتاه فى التسريب الصوتى: "إنها تسكن فى أوتيل بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة، ويمتلك جواز سفر تركى، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معها".
وتابعت: "أنه يعمل منتج إعلام ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية ويدعى الفضيلة، وأكدت أنه قلبه ليس على المصريين ولايرغب العيش فى مصر".
وأضافت بأنه أخبرها أن سبب جمعه للمال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.
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