عاجل: فيديو.. أديب يعرض رسائل صوتية من فتاة للإخوانى الهارب عبدالله الشريف

وقالت الفتاه فى التسريب الصوتى :" إنها تسكن فى أوتيل بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة، ويمتلك جواز سفر تركى، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معها".

وتابعت: "أنه يعمل منتج إعلام ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية ويدعى الفضيلة، وأكدت أنه قلبه ليس على المصريين ولايرغب العيش فى مصر".

وأضافت بأنه أخبرها أن سبب جمعه للمال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.