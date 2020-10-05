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الأوقاف : توزيع 17 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات اليوم

أخبار مصرية أحمد عاشور 2020-10-05 01:01 تبليغ
الأوقاف : توزيع 17 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات اليوم
الأوقاف : توزيع 17 طن لحوم أضاحى على 4 محافظات اليوم
توزع وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، 17 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات، القاهرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والوادى الجديد.

وأوضح الوزارة، فى بيان أمس الأحد، أنه من المقرر أن يتم التوزيع بواقع 4 أطنان لكل من محافظة الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، و3 أطنان لمحافظة القاهرة، وطنين لمحافظة الوادي الجديد، وذلك للأسبوع التاسع على التوالى.

وأشارت وزارة الأوقاف أن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى اليوم بلغ 927 ألف كيلو من اللحوم.

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