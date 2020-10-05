"عنتيل الدوحة".. السوشيال ميديا يلاحق عبد الله الشريف بكوميكسات ساخرة بعد فضيحة التسريب الصوتى

هاشتاجات عن عبدالله الشريف

وسخر رواد تويتر من عبدالله الشريف بعدما كشف عمرو أديب فضيحته، حيث قال أحد رواد تويتر ساخرا: "يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله عمرو أديب نافخ ترتر دلوقتي #ابن_الحرام_الفاجر"، فيما سخر آخر قائلا: "هى قطر عاملة ايه يا واد يا ترتر؟.. دى قطر حلوة أوى يا ولاد الفنادق فيها بقت بيوت دعارة، نشاط اجتماعى زى تركيا، ما هو الاقتصاد واقع وبنسنده بأى حاجة #ابن_الحرام_الفاجر".

بينما نشر آخر صورة ساخرة للإخواني معتز مطر وعبدالله الشريف معلقا: "لو يعلم الشعب المصري كم يحبونكم الحثالة لقلتم بصوت واحد.. ابن الحرام الفاجر"، وذلك في الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الكوميكسات الساخرة من "الشريف" بعد تدشين هاشتاجات "عمرو أديب" و"ابن الحرام الفاجر" و"عنتيل الدوحة".

وعرض الإعلامى عمرو أديب تسجيلا صوتيا لفتاة كانت على علاقة مع الإخواني عبد الله الشريف وذلك خلال برنامجه الحكاية، المذاع على قناة أم بى سى مصر، حيث قالت الفتاة: "أنا ساكنة في أوتيل في منطقة السد وهو يسكن في نفس المنطقة.. ولدية جواز سفر تركى.. وفى شهر أكتوبر بيقول ابنى في الحضانة وتعبان.. ويروح يقولى تعالى نتكلم ونأسس العلاقة.. ابن الحرام.. وبينه وبين مراته عمار.. تعالى ونأسس العلاقة.. هو يستغل بالجزية ومنتج البرامج الصحية وعندة شغل حاخ للسوشيال ميديا.. ومنتج إعلام الطبية بالجزيرة.. وعامل فيها أسد وبتاع الحق.. وقالى كلام ولا قلبة على المصريين.. وكان وجدى العربي ده أخوه الممثل محمد العربى أخد عند واحد يعمله حجامة ونامى عريان وصورنى الفاجر وحطها ع فيس بوك.. والمصريين بالنسبالة مجرد أكل عيش.. والحقيقة ملهوش علاقة بالسلطة بقطر يعمل اللى براحته لأنها لديها أجندة خاصة عشان قطر.. وبيقولى معندهوش فلوس.. وعشان احتمال قطر في يوم من الأيام هتقوله شكرا بعد ما ينفذ اجنتهم الخاصة بهم".

وتابعت: "قاعد في الجزيرة ليس حبة فيها.. وأول ليلة في قطر.. ورانى مبنى الجزيرة كبير.. وقعدنا نتكلم عن ظلم الجزيرة مش بتدافع لله.. والجزيرة لها اجندة وبتاع مصلحته بس.. ولما كنت معاه بيعمل مشروع شركة للميديا.. ويقول نفسى افتح مكتب في نيويورك.. ولو حصل ثورة مش هعبيش فيها.. واللى مكنش راجل اللى كان يعرى نفسه قدامى.. ومن أول ليلية.. سيبها عشان لوحدها هي في غربية واتكلم عنها بغضب وبكراهية.. وعامل فيها اسد جبان قدام مراته مش خايف حبا فيها ولكن بينها عشرة وعيال.. وكان عنده 40 سنة يكلمها الكلام الاسلامى المزيف.. وخايف على صورته قدام الناس وهو يبحث عن الزنا.. وغير تلفون الواتس اب عشان الرسايل اللى بيبعتهالى ملهاش قيمه.. ووعارف هيقول دى مزقوقة من الإعلام السياسى كداب ابن الحرام الفاجر أبو لحية مزيفة".

وأوضح: "الوش القبيح هيبان الله.. واحد مش مظبوط لعب عليا منتهى البراء.. ويتفق على نروح لندنا انتى نمتى هنا تنامى هناك الفاجر.. وكان يحضن في ايدى.. وهو بيروح الخميس بيعمل مونتاج في الجزيرة وبيقولى بحبك ويوهمنى.. وعرفت من عاوز حلال هو عاوز مصلحته في الحرام اللى هو عايزة.. وبقوله عاوزنى خدنى بالحلال.. وراح يعمل حساب باسمى يبعتلى صورة.. وابن الحرام الفاجر.. لما بعتلة من تليفون واتس اب ولم فكرته بكل حاجة غير التليفون ابن الحرام الفاجر الجبان.. وكان بيعرى مراتى قدامى ويوطى يقبل الجزمة بتعتى".

وتابعت: "ويقولى أنا مش زى القطريات يا عبدالله.. ويكلم مراته زى الذليل وخايف منها وعارفة ماسكة عليه حاجات وما يقدر يسيباها وكان قدامى جوزات كتير ولما عشت معاكى، وطول ما انا رايحة المطار يحب فيا ومجرد سافرت يتلكك ويتجاهل رسايل ومكنش حب ولا عشق، ويقلع القميص ويخدنى في حضنة ومش بنعمل حاجة.. ويكلم اخوة اشرف ووالدته اسمها نادية.. ويكلمنى عن القطريات.. وشركة الميديا ابن الحرام الفاجر.. ويقولى كان اول حب بحبك 150% ولا يحرمنى منك ياريم.. وكان بيعمل عملية فى عينه.. وأنت واحد سافل حسبى الله ونعم الوكيل وكدب علي عادى.. وبعد كدة رمانى في عرضى وشرفى وهو واحد في العشوائيات وانتى غادره ووسخة.. وشوية ابن الحرم يوطى يبوس على جزمتى.. وعارف أن أنا واحدة غنية ملهاش علاقة.. ابن الحرام الفاجر يدافع عن المصريين.. وقضايا الأمن اللى يعملها بيعيش عليها وسكان في شقة تمنها 8 آلاف ريال ومن قضايا الأمة عمل زرع شعره.. وكان مش لاقى ياكل.. وكان يكلمه محمد الصغير قدامى وكان بيطلب الزنا وواحد مش مظبوط الله يفضحه.. وكان بيتكلم بغضب وكراهية مع مراته".

وتابعت: "كنت رايحة للسوبر ماركت وشوفته بتتكلم ازاى مع مراته وبيقولى مراتى مش بتقولى كلمه حبيبي.. وبيقول كلام مزيف قدام الناس.. 4 أيام شوفته فيه ومتكلمش كلمة طيبة على مراتة.. ووكنت بسمعة.. وبيدور على الزنا.. واول ليلة طلب منى الزنا.. وويقولى اطمنى ياريم ومش هتعدى حدود الشرع وأول ليلة طلب الزنا.. ووكان يكتب رسالة لمحمد الصغير وعرف يوم القيامة طلب الزنا.. وانا بحبك ياعبدالله بالحرام.. ومن اول ليلة.. وانا كنت ضايع في مصر وكنت بحشش.. وكان بيتكلم مع واحدة بيحبها وكنت ضايع وبحشش وكنت ستر وعليه وبعتتلى ع الفيس بوك بعد ما اتشهرت ومردتش عليها.. وكان يزم فى القطريات.. ووبقولى قطر حلوة وكل حاجة والناس ساكتة عن الفساد عشان الانجازات المعمارية.. وكان فيه موظفة قطرية قالتلى اصورك وبعد ما صورتنى ادها اسنابه خاص.. وبعتالى مسج تعال افطر معايا.. واللى فاهم الرجول في بالعوة المحششين والحارة اللى جى منها وما كان يقول لا على القطريات..قالى روحتلها يدها ساعة رولكس ومكنش عاوز ساعة كان عاوزها.. ويروح لواحد قطرية والمصرية يخاف منها.. والموظفين ف السفارة المصرية أستاذ عبد الله ويحرمونى وميدونيش ورق وكان أوهمنى.. وكان عنده جواز تانى الخسيس الندل وأوهمنى انه ميقدرش يسافر وكان متفق على لندنا وخاف يورح.. ويقولى تعالى لندن وخاف.. ويقولى أنا فرحت برجوعك زى الأطفال وأم عاتبته على أى كلمة وكنت ستر وغطاة عليه.. وفي أول ليلة شوفته فيها أخد ليلة وهو طالعلى".

وتابعت: "3 أيام قعدتها في قطر ومخدشى الحرام منى وبعد ما سافرت يقولى الجنس سهل في قطر ويقولى روحت السفارة المصرية أستاذ عبلدالله أنا هربت منها.. ووركبت السيارة ومشيت ويخاف من المصرية وما يقدر عليها لانها تفضحة ابن الحرام الفاجر يورينى رسايل البنات.. وأنا مصنفهم 2 واحد عاوزة تنام مع واد مشهور والتانى مزقوقين عليا.. واللى كان مطمن وكان ينام ويشخر وعارف ان انا مقدرش اعمل حاجة تانى يوم صورت معاة وكان في غرفة فى الاوتيل.. وحاجات كتيرة ومش فاكرة دلوقتى.. واستقوى عليا بضعفى وياخد فيا بخوان وغير مقدمات وغدر بين ويفترى عليا ويظلمنى وبعد ما لعب عليا شهور والله يعلم كل كلمة قولتها صادقة فيها.. وما أقدر أطلع في الميديا، والله يفضحة الوجه القبيح.. وخوفا على اسمى مليش علاقة وأنا بنت ناس قوى وبتعاطف مع قضايا الحق..وقضايا ومش اى بنت تهتم فيها..اى احد يعرفة سواء في الجزيرة ويعرفة ده صوته واسلوبة والله المستعان يرددها زيف.. ولعب عليا والله المنتقم واحد مريض.. والشهرة عملته مرض في دماغه.. ولكن هو ولا كلب اخوان ولا قطر ولا تركيا وهو كلب مصلحته.. وأول ليلة ليا في قطر أطمنى ياريم".

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ورد عليها عبد الله الشريف: "صباح الفل ومساء الخير صباحوا مسا على الناس الكويسة بصى ياستى من ضمن احاجات.. ان انتى تتعرفى على يومى.. انا لازم افتح واديكى وقت كامل لاسمع كلامك وتفاصيله عشان ارد عليكى ياريم.. والمشكلة عندى ان انا عندى زوجتى عندها مشاكل صحية كبيرة وحاليا بالمستشفى وبكلمك وانا داخل الباركنج.. وعندى بنتين وولد والثالث في الحضانة ولد بعد 6 شهور ومش عارفين انه هيكمل ويكتبله حياته على حسبة الشغل بشتغل وبنتج برامج طبية وملزم وترتيب أطباء.. ومنتج برامج بكل شيئ وبعيد عن الفيديوهات اللى بقدمها.. ووبعد التصوير فيه مونتاج وفوتوشوب هبقى اعرفك عليها في وقتها واليوم نفسة 24 ساعة مش كفاية.. وومش بقول كده عشان انا مهم ولا مشهور.. لا خالص ولا عندى غرور.. والقصة كلها تكمن في كل التفاصيل مجتمع انا شيفها وانا محطوط غصبن عنى وعشان كده كل الضغوط دى بوسعها وادور عليكى واشوف المكان وقعد أتكلم معاكى وبقعد اسمع الفيوسات عاوز امد ايدى جوا الفيديو واطلعك بره اه والله.. وانا مقدر انتى منتظرة قليل من الالفة تحصل عشان خاطر يبقى عندك دافع ركوب الطيارة تقابلى شخص ما ومع انى متعجل جدا اضن فويسى يكون شرج حاجات كتير ومش عاوزك تشفينى على حالى ولكن احب اوضحلك الصورة وانتى تقدرى اخلى الفويس وارد عليه بشكل لائق بدل ما اكتب كلمتين وخلاص من غير ما أقرا ولا اسمع.. وامبارح نمت 12 ساعة نوم وكنت من أيام منمتش ألتمسى العذر صباحك سكر.. والكلام مش عن سرعة وبفضل وارتياح حد بيرمى نفسه عندك وعاوز اعرف واقعد أتكلم معاك واشوفك عيان بيانا واشوفك كتير وكنت حابب جدا انها تكون لندنا وشهر كتير لأن أنا دماغى مشغولة".

وتابع عبد الله: "أنا عاوز أعمل علاقة عشان بحبك وعاوز اعملها مرتحلك جدا ومرتاحين لبعض وطبيعى جدا انا مقبل على الامر بس ياستى صح كدة ولا انا غلطان.. صباحك سكر وربنا يسعد أيامك.. ياسلام على نبرة الخطل حبيب ريم مرة واحدة كده انا عارف ان فيه مشاعر وفجئتينى بالتصريح ماتمنحينى ياريم يوم واحد وارجعلى تانى الى نيويورك.. انا عاوز شوية مشاعر امنحينى رؤيتك خلينى اشوفك وعندى اشتياق شديد جدا.. يلا بينا.. احنا جنبك اهو بينا وبينك ساعة بدل ما تضربى 3 ساعات.. انا هنا اهو اسهل بكتير من بريطانيا.. وجودى سبب ان انا عاوز اشوفك انا جوايا علامات استفهام كتير وانتى مين وشخصيتك والفيديو ده مريح جدا نفسيا.. وعلى فكرة عجبنى قوى لو الأظافر وشيك والست اللى بتختار العناية بالأظافر عندها شيئ من الرقى بعيدا عن الموضة.. وبالنسبة بقى فيه خصوصية ولكنها ينقصها الاحتكاك واللقاء والكلام.. وهو كان سبب عاوز انتقل.. لما يجى حد يقابلنى من الدول الخارجية بحجز في فندق بكافية بيقى فيه العدد محدود.. واحنا بنختار فندق معين الكافية فيه عدد محدود لو جيتى قطر هحجزلك في مكان وفيه كافية وهو اللى احنا هنقعد فيه وغالبا زوارة أجانب وحتى لول عرب محدش هيسألنى اتفق معاكى في الحاجات اللى بتيجى بسرعة.. اظن ان انا مرتحلك ومرتاحة معايا اعلمى ان لكى خصوصية من البداية ولكن كونها جات بسرعة وحاجة حلوة جات بسرعة وانا شخصية مغامرة والفضول اللى جوايا عاوز اعرفك بكرة بعدة.. واكيد عندك التزمات وارتبطات ومن ناحية الترتيب هنا امان جدا وهظبط يوم 3 والحلقة يوم الأربع بصور البرنامج.. وهضبط الدنيا ويوم 3 هيكون الجمعة وهحجز يوتيوب أصور حاجة هناك يبقى بالمرة وضبظى على أول يناير".