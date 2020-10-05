ياسمين صبري تعلق على واقعة طلاق امرأة بسببها (فيديو)

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن صمتها إزاء تسببها بواقعة طلاق امرأة من زوجها من خلال دعوى خلع أقامتها المرأة، وذلك بسبب إصرار زوجها على تحويلها إلى نسخة من
المصدر: صلاح حسن- دوت الخليج
تاريخ النشر:الأحد 04 أكتوبر 2020 23:40 GMT
تاريخ التحديث:الإثنين 05 أكتوبر 2020 0:25 GMT
خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن صمتها إزاء تسببها بواقعة طلاق امرأة من زوجها من خلال دعوى خلع أقامتها المرأة، وذلك بسبب إصرار زوجها على تحويلها إلى نسخة من ياسمين صبري عبر إجراء عمليات التجميل.
وقالت ياسمين صبري، في تصريحات تلفزيونية إنها عندما قرأت خبر دعوى الخلع، استشعرت أن هذه القضية تمسها بشكل شخصي، واصفًة المرأة التي تُدعى ”نيرمين“ بأنها قوية كونها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق.
وأشادت ياسمين صبري، بموقف تلك الزوجة التي عندما رفض زوجها طلاقها أقدمت على رفع دعوى خلع للحصول على الطلاق، معقبة: ”هذه نموذج للمرأة القوية التي تدرك اللحظة الفارقة“.
ودعت ياسمين صبري، جميع السيدات بأن يحتذين حذو السيدة ”نيرمين“ صاحبة الواقعة لأنها تدرك قيمتها جيدًا وأنها تستحق كل الحب والاحترام والدعم، مشددًة أن الجمال نسبي وكل امرأة لها بصمة جمالية مختلفة عن الأخرى.
يُذكر أن زوجة مصرية شابة أثبتت في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعًا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحات تجميلية حتى تُصبح قريبة الشبة من ياسمين صبري، مقابل ألا يتخلى عنها.
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