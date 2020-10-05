عنتيل الدوحة.. رواد تويتر يفضحون عبد الله الشريف : تعيش وتاخد غيرها يا ترتر

تصدر هاشتاج "عنتيل الدوحة" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "توتير"، بعد إذاعة الإعلامى عمرو أديب، تسريبات جنسية للإخوانى الهارب عبد الله الشريف، وهو يتحدث مع فتاة.





وقال حساب يحمل اسم بلال عمر: "متخيلين إن فى يوم ابن الحرام الفاجر ده كان بيهاجم الأسطورة منسى، شوفت اللى يجى على شخصية محدش عارف إيه اللى كان بينها وبين ربنا حصل فيه إيه يا ترتر، يالا تعيش وتاخد غيرها".

وأضاف حساب يحمل اسم "تحيا مصر": "بيقول للغلبانة ريم اللى ضحك عليها وغرر بيها هنا فى قطر عادى وكل حاجة سهلة، دخلنا فى الأعراض يا ابن موزة".

وقالت سحر عبد السلام: " للأسف حربكم ضدنا ماكنتش شريفة، وانتوا اللى ابتديتوها، ف إشربوا بقا، يد تلوح والشاطر اللى يضحك فى الآخر، وخسران اللى هيصدقكم".

وقال مدحت مصطفى: "أنا سبحان الله والله العظيم بكرهك كده بالفطرة أعوذ بالله من أشكالكم أنته وصنفك"، بينما أوضح حساب آخر: "تحسوا كده أنهم بيتسلموا كلهم تسليم أهالى واحد ورا التانى ودورهم انتهى".



وفى وقت سابق، قال الإعلامى عمرو أديب، إن "قطر الليلة دى مش هتنام وهيعملوا اللالى علشان تسجيلات عبدالله الشريف".

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، الذى يقدمه عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن مايقوم به عبدالله الشريف وأمثاله من الإخوان الهاربين من سرقة اموال القطريين يليق بدولة قطر المستبيحة بحق مصر أى شئ، قائلًا: "اكبش على قد ما تقدر من قطر هما يستاهلوك وأنت تستاهلها".

وكان الإعلامى عمرو أديب، قد عرض رسائل صوتية من فتاة كانت على علاقة بالإخوانى الهارب عبدالله الشريف.

وقالت الفتاة فى التسريب الصوتى: "إنها تسكن فى أوتيل بمنطقة السد وهو يسكن فى نفس المنطقة، ويمتلك جواز سفر تركى، كما أنه أخبرها بأن ابنه فى الحضانة ومريض، كما طلب منها إنشاء علاقة معها".

وتابعت: "أنه يعمل منتج إعلامى ببرامج طبية بقناة الجزيرة القطرية ويدعى الفضيلة، وأكدت أن قلبه ليس على المصريين ولايرغب العيش فى مصر".

وأضافت أنه أخبرها أن سبب جمعه للمال الحصول على جنسية، لأنه يعلم أن قطر لديها أجندة خاصة وفور الانتهاء منها ستطرده من البلد.