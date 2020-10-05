حمدي رزق: الجيزة محظوظة بـ أبو العينين

تكاليف سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودى الدخل من أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.

أشاد الكاتب الصحفي حمدي رزق بـ مبادرة النائب محمد أبو العينين، بتحمل

وقال رزق في مقال منشور له بجريدة المصري اليوم إن الجيزة محظوظة بوجود النائب محمد أبو العينين في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة.

وقال حمدي رزق في مقاله الذي حمل عنوان "أغنياء من التعفف" إن كل نائب قادر لو نفر إلى تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء لغير القادرين من أبناء دائرته لكان خيرا، الدور الاجتماعى لرجال الصناعة والمال والأعمال لتخفيف الأعباء عن غير القادرين مطلوب وبشدة، كما قلنا قبلا «اللقم تزيح النقم»، وبعض مما أفاء الله عليكم يخفف عن المحتاجين الكثير.. والقادرون كثر.

وتابع رزق: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف»، أى الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء، من تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم، والمصريون أغنياء من التعفف، والكريم لا يضام، ومَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (من حديثه صلى الله عليه وسلم).. لفتة طيبة من أبوالعينين اتساقا مع مبادرة «حياة كريمة» بسداد تكاليف قيمة التصالح فى مخالفات البناء، والمبادرة تستحق أن تدعمها الجمعيات الخيرية والصناديق الزكوية، وسبق أن نوهنا بدور مستوجب لبنك الزكاة والصدقات المصرى بالأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف مدعوة، عبر «صندوق البر»، ولا تتأخر الوزارة عادة عن مثل هذه المبادرات المجتمعية.

وأضاف رزق: وبالسوابق يعرفون جمعيات الأعمال والصناعة والتجارة، واتحاد بنوك مصر، جميعها مدعوة لدعم المبادرة المعتبرة التى تضاف إلى قائمة مبادرات «العيش الكريم» التى استنها الرئيس السيسى حبا فى أهله وناسه.

وتابع رزق: حسنا نفرة الرئاسة الوطنية لإطلاق المبادرة بـ«نصف مليار جنيه» دفعة أولى، والدعوة مفتوحة للمساهمة، ويستوجب الدعم من القادرين كل فى قريته، ويستحسن فتح حساب بنكى لدعم المبادرة فى البنوك المصرية.

وأضاف رزق: يستوجب نفرة النواب على طريقة أبوالعينين المعتبرة التى زاد عليها بتحمل المصروفات المدرسية عن طلاب الجيزة جميعا، وهذا دور مستوجب طواعا وكرما لدعم المبادرة الرئاسية لتخفيف العبء على من عجزوا عن الوفاء بأعباء الحياة تحت وطأة الجائحة السوداء (كورونا). المبادرة (المؤسسة) تُعد دراسة متكاملة لدعم جميع محدودى الدخل الراغبين فى التصالح بمخالفات المبانى، وفق توجيه رئاسى بدراسة كافة السُبل لتوفيق أوضاع المخالفين، ولا سيما فى المناطق الأكثر احتياجا، وأرجو دعمها من الوطنيين المحبين عاجلا.